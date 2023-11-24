Sk Capital запустил новый фонд инвестиций в IT-компании

Инвестиционная компания Sk Capital (бывшая Skolkovo Ventures) запустила новый венчурный фонд инвестиций в IT-компании, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

Объем нового фонда составил 4 млрд руб., размер инвестиций в один проект может достигать от 50 до 500 млн руб.

«Фонд будет фокусироваться преимущественно на продуктовых ИТ-компаниях с выручкой от 25 млн руб. и выше с потенциалом занять лидирующие позиции в своих сегментах российского ИТ-рынка. Приоритет будет отдан командам основателей с опытом реализации успешных бизнес-проектов и экспертизой в целевых индустриях», — говорится в сообщении.

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