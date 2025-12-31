Тренер Сорин рассказал о конфликте с украинским коллегой на «Тур де Ски»

По словам Сорина, на парковке около стадиона в Тоблахе на него агрессивно наступал украинский тренер, снимая все на камеру. Сорин отметил, что не стал вступать с ним в полемику

Егор Сорин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал RT о нападках на него со стороны украинского коллеги из-за присутствия на «Тур де Ски» без нейтрального статуса.

Сорин не получил нейтральный статус от международной федерации (FIS). Он сейчас находится в итальянском Тоблахе в качестве зрителя и помогает допущенным к стартам российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой за пределами стадиона.

Шведская газета Aftonbladet накануне сообщила, что FIS отозвала разрешение на парковку, которым пользовался Сорин в Италии. Отмечалось, что тренера заметили за рулем автомобиля, у которого было разрешение, выданное для нейтральных спортсменов.

«В Тоблахе я столкнулся с достаточно неприятной ситуацией. В первый же день мы подъехали к стадиону, остановились на ближайшей парковке к тому месту, откуда начинается зона для аккредитованных лиц, я вышел из машины, чтобы показать ребятам, в какую сторону идти», — рассказал Сорин.

По словам Сорина, когда спортсмены ушли, он услышал за спиной русскую речь. «Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь — вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру. Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику», — добавил Сорин.

Тренер отметил, что сразу сообщил об этой ситуации в FIS, объяснив, что все происходило вне зоны для аккредитованных и у россиян нет никакого другого человека, кто может привезти спортсменов на стадион.

В FIS ответили, что постараются урегулировать ситуацию, но на следующий день Сорин снова встретил этого украинского тренера. «Когда меня увидел, он достал телефон и снова начал снимать. Я снова связался с FIS, и тот же человек, с которым я уже общался по поводу инцидента, сказал, что я действительно не имею права приезжать в зону парковки на машине, которая имеет специальный пропуск конкретно на эту парковку. И что я должен этот парковочный пропуск сдать», — заключил Сорин.

Олимпийский чемпион Пекина в командном спринте норвежец Эрик Вальнес ранее возмущался из-за присутствия Сорина на «Тур де Ски» и заявил, что россиян там «вообще не должно быть».