 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 3,4 x 1,9 2 4 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 19 x 6,1 2 1,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,5 x 4,3 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Вальнес возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски»
Егор Сорин приехал в Италию в качестве зрителя, он помогает Савелию Коростелеву за пределами стадиона. Норвежец Вальнес заявил, что россиян там быть не должно, а британец Масгрейв — что всем надо «вести себя как люди»
Эрик&nbsp;Вальнес
Эрик Вальнес (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Норвежский чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте Эрик Вальнес, комментируя появление на «Тур де Ски» тренера сборной России Егора Сорина, заявил TV2, что россиян там «вообще не должно быть».

Сорин не получил нейтральный статус от международной федерации (FIS) и приехал в итальянский Тоблах в качестве зрителя. Савелий Коростелев, выступающий на «Тур де Ски», сказал, что Сорин ему помогает советами, но за пределами стадиона.

«Вот что происходит, когда вы начинаете открывать дверь для россиян, — сказал Вальнес. — Их вообще не должно здесь быть».

Вальнес отметил, что выступает не персонально против кого-то.

Другой лыжник, британец Эндрю Масгрейв, напротив, заявил, что Коростелеву нужен тренер и он не может сам чинить себе лыжи, поэтому надо постараться «вести себя как люди».

В FIS, комментируя присутствие Сорина, заявили, что не могут контролировать, кто находится среди зрителей.

Коростелев в понедельник занял девятое место в гонке с раздельным стартом.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
Материалы по теме
Коростелев заявил об отсутствии негатива со стороны иностранных лыжников
Спорт
Лыжники Горбунов и Пантрина выиграли спринты на пятом этапе Кубка России
Спорт
Дарья Непряева стала 27-й в гонке «Тур де Ски»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине «все еще далеко» Политика, 20:13
Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски» Спорт, 20:09
Путин учредил Неделю космоса Общество, 20:06
Путин провел в Кремле совещание о ходе военной операции. Видео Политика, 20:02
Главный тренер «Лацио» перенес операцию на сердце Спорт, 19:37
Кремль счел предложения Украины «полем для интерпретаций» Политика, 19:34
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 19:26
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина Политика, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве Политика, 19:21
На магистральном газопроводе в Закарпатье произошел пожар Политика, 19:11
Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00