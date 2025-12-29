Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски»

Егор Сорин приехал в Италию в качестве зрителя, он помогает Савелию Коростелеву за пределами стадиона. Норвежец Вальнес заявил, что россиян там быть не должно, а британец Масгрейв — что всем надо «вести себя как люди»

Эрик Вальнес (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Норвежский чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте Эрик Вальнес, комментируя появление на «Тур де Ски» тренера сборной России Егора Сорина, заявил TV2, что россиян там «вообще не должно быть».

Сорин не получил нейтральный статус от международной федерации (FIS) и приехал в итальянский Тоблах в качестве зрителя. Савелий Коростелев, выступающий на «Тур де Ски», сказал, что Сорин ему помогает советами, но за пределами стадиона.

«Вот что происходит, когда вы начинаете открывать дверь для россиян, — сказал Вальнес. — Их вообще не должно здесь быть».

Вальнес отметил, что выступает не персонально против кого-то.

Другой лыжник, британец Эндрю Масгрейв, напротив, заявил, что Коростелеву нужен тренер и он не может сам чинить себе лыжи, поэтому надо постараться «вести себя как люди».

В FIS, комментируя присутствие Сорина, заявили, что не могут контролировать, кто находится среди зрителей.

Коростелев в понедельник занял девятое место в гонке с раздельным стартом.