Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 1,53 x 4,4 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 7,7 x 5 2 1,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,1 x 4,3 2 1,53 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 5,9 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,65 x 4,5 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,35 x 5,5 2 7,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

ФИФА объявила о создании новой премии лучшим футболистам года

ФИФА объявила о создании новой премии лучшим футболистам года вместо FIFA Best
ФИФА в сотрудничестве со Спортивным советом Дубая будет с 2026 года вручать новую премию вместо FIFA Best
Усман Дембеле
Усман Дембеле (Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press)

ФИФА объявила о создании новой премии для лучших футболистов по итогам года.

Федерация будет вручать новую награду в рамках партнерства со Спортивным советом Дубая (DSC). Первая церемония награждения состоится в 2026 году в Дубае.

«Начиная с 2026 года, это мероприятие станет единственной официальной ежегодной церемонией награждения ФИФА, которая соберет самых влиятельных деятелей футбола со всего мира, отмечая лучших игроков, команды и достижения прекрасной игры за прошедший год», — говорится в сообщении.

ФИФА определяет лучшего футболиста года с 1991-го. Организация самостоятельно вручала награду до 2009 года, с 2010-го по 2015-й приз вручался совместно с France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания («Золотой мяч») и по версии ФИФА (FIFA Best).

Последним обладателем премии FIFA Best лучшего игроку 2025 года стал французский форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Иван Витченко
Футбол ФИФА
