ФИФА объявила о создании новой премии лучшим футболистам года
ФИФА объявила о создании новой премии для лучших футболистов по итогам года.
Федерация будет вручать новую награду в рамках партнерства со Спортивным советом Дубая (DSC). Первая церемония награждения состоится в 2026 году в Дубае.
«Начиная с 2026 года, это мероприятие станет единственной официальной ежегодной церемонией награждения ФИФА, которая соберет самых влиятельных деятелей футбола со всего мира, отмечая лучших игроков, команды и достижения прекрасной игры за прошедший год», — говорится в сообщении.
ФИФА определяет лучшего футболиста года с 1991-го. Организация самостоятельно вручала награду до 2009 года, с 2010-го по 2015-й приз вручался совместно с France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания («Золотой мяч») и по версии ФИФА (FIFA Best).
Последним обладателем премии FIFA Best лучшего игроку 2025 года стал французский форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах