Олимпийский чемпион по боксу из России Батыргазиев приостановил карьеру

Альберт Батыргазиев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Российский боксер, олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев принял решение приостановить карьеру. Об этом 27-летний спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий», — написал Батыргазиев.

По словам Батыргазиева, первое поражение в карьере заставило его взглянуть на многие вещи по-другому. «Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом — сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах», — добавил боксер.

Батыргазиев отметил, что со спортом не прощается и остается действующим боксером. «Но сейчас вся моя работа вне его. <...> Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремленной. Я не прощаюсь, я просто говорю «до свидания», — заключил боксер.

Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. На профессиональном ринге с 2020 года провел 13 поединков (12 побед).

В начале июля Батыргазиев потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире в Стамбуле и потеряв титул временного чемпиона WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг).