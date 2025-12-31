 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 1,53 x 4,4 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 7,7 x 5 2 1,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,1 x 4,3 2 1,53 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 5,9 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,65 x 4,5 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,35 x 5,5 2 7,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион по боксу из России Батыргазиев приостановил карьеру

Россиянин в своем последнем поединке 2 июля потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде и потеряв титул временного чемпиона WBA
Альберт Батыргазиев
Альберт Батыргазиев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Российский боксер, олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев принял решение приостановить карьеру. Об этом 27-летний спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий», — написал Батыргазиев.

По словам Батыргазиева, первое поражение в карьере заставило его взглянуть на многие вещи по-другому. «Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом — сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах», — добавил боксер.

Батыргазиев отметил, что со спортом не прощается и остается действующим боксером. «Но сейчас вся моя работа вне его. <...> Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремленной. Я не прощаюсь, я просто говорю «до свидания», — заключил боксер.

Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. На профессиональном ринге с 2020 года провел 13 поединков (12 побед).

В начале июля Батыргазиев потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире в Стамбуле и потеряв титул временного чемпиона WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Альберт Батыргазиев
Материалы по теме
Экс-чемпион мира по боксу Джошуа попал в ДТП, двое погибших
Спорт
Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Спорт
Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров The Ring
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
NYT узнала, что Трамп назвал Келлога «идиотом» из-за слов о Зеленском Политика, 15:10
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Путин поздравил россиян с Новым годом Общество, 15:02
ФИФА объявила о создании новой премии лучшим футболистам года Спорт, 15:00
Коростелев упал и занял 64-е место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» Спорт, 14:44
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Лукашенко рассказал об уничтожении «Южмаша» ракетой «за минуту» Политика, 14:39
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Посольство США поздравило россиян с Новым годом пожеланием мира Политика, 13:59
Олимпийский чемпион по боксу из России Батыргазиев приостановил карьеру Спорт, 13:58
«Культпоход» по театрам. Специальный репортаж РБК Общество, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Кто из знаменитостей умер в 2025 году. Фотогалерея Общество, 13:45 
В Туапсе кадетский корпус и техникум получили повреждения при атаке БПЛА Политика, 13:22