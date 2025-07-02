Российский боксер проиграл британцу и потерял временный пояс WBA

Батыргазиев уступил британцу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде. Это первое поражение россиянина после 12 побед

Альберт Батыргазиев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Российский боксер Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу на турнире в Стамбуле и потеряв титул временного чемпиона WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг).

Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде — из его угла выбросили полотенце после двух нокдаунов.

Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. На профессиональном ринге с 2020 года провел 13 поединков (12 побед). Он был временным чемпионом WBA с июля прошлого года.

Он также был чемпионом по версии IBA.Pro.

У Диккенса 36-я победа в карьере при пяти поражениях, в 2021-м он проиграл бой за вакантный титул IBF.