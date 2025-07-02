Российский боксер проиграл британцу и потерял временный пояс WBA
Российский боксер Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу на турнире в Стамбуле и потеряв титул временного чемпиона WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг).
Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде — из его угла выбросили полотенце после двух нокдаунов.
Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. На профессиональном ринге с 2020 года провел 13 поединков (12 побед). Он был временным чемпионом WBA с июля прошлого года.
Он также был чемпионом по версии IBA.Pro.
У Диккенса 36-я победа в карьере при пяти поражениях, в 2021-м он проиграл бой за вакантный титул IBF.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов