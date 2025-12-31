FIS отказала российской лыжнице в выдаче нейтрального статуса

Ксения Шорохова не смогла получить нейтральный статус из-за того, что она не сдавала допинг-пробы

Ксения Шорохова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российской лыжнице Ксении Шороховой в выдаче нейтрального статуса. Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Подарочек» от FIS вчера вечером пришел. Не в этот раз. Приступаем к плану «Б». Причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб получается», — написала Шорохова, выложив письмо от FIS, которая отклонила ее заявку.

Наличие сданных допинг-проб является одним из критериев для получения нейтрального статуса.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.

Из лыжников на данный момент нейтральные статусы выдали Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Отказ получил пятикратный чемпион России Сергей Ардашев (он выступает за ЦСКА).

На счету Шороховой в нынешнем сезоне одно призовое место на этапе Кубка России — в Кирово-Чепецке в личном спринте свободным стилем.