Рекорд Овечкина и возвращение россиян. Чем запомнился 2025 год в спорте

Снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ, второй пояс Ислама Махачева в UFC и первые выступления россиян на чемпионатах мира после отстранения. Эти и другие главные события в 2025 году — в подборке «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Титульные поединки в UFC

Россияне ярко выступили в UFC в 2025 году. Несмотря на то что в январе сорвался реванш в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, россиянин защитил титул в бою против бразильца Ренато Мойкано. Уже в ноябре Махачев в дебютном бою в полусреднем весе отобрал пояс у Джека Делла Маддалены и стал первым россиянином, который владел двумя титулами UFC.

Магомед Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, став чемпионом. Он стал первым россиянином, который выиграл титул организации в полутяжелом дивизионе. Однако 5 октября россиянин потерял чемпионский пояс UFC, уступив в бое-реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ Хамзат Чимаев 17 августа единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси из ЮАР и стал чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

Петр Ян в декабре провел первый чемпионский бой с 2022 года в поединке против Мераба Двалишвили. Он нанес грузинскому спортсмену первое поражение с 2018 года. Россиянин победил единогласным решением судей.

Австралийский боец Александр Волкановски в апреле завоевал вакантный титул UFC в полулегком весе, победив решением судей бразильца Диего Лопеса. Волкановски владел этим поясом с декабря 2019 года до февраля 2024-го, когда уступил испанскому бойцу грузинского происхождения Илии Топурии.

Топурия провел одну успешную защиту в полулегком весе и в феврале 2025-го освободил пояс, перейдя в легкий дивизион. Летом он победил бразильца Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде. Топурия завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после решения Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию.

Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2025 году достиг главного рекорда в НХЛ. Он стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола).

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Нынешний сезон является последним по действующему контракту Овечкина. Россиянин не исключил, что после завершит выступление в НХЛ. Однако он не раз подчеркивал, что не принял окончательного решения.

Реванш Бивол — Бетербиев

Россиянин Артур Бетербиев в феврале уступил соотечественнику Дмитрию Биволу и лишился титула абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Россияне провели второй бой, в октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

Однако Бивол в апреле освободил титул по версии WBC, и американец Давид Бенавидес стал новым чемпионом организации.

Россиянин потерял временный пояс WBA

Российский боксер Альберт Батыргазиев в июле потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу на турнире в Стамбуле и потеряв титул временного чемпиона WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг). Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде — из его угла выбросили полотенце после двух нокдаунов.

Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. На профессиональном ринге с 2020 года провел 13 поединков (12 побед). Он был временным чемпионом WBA с июля предыдущего года. Он также был чемпионом по версии IBA.Pro.

Клуб c двумя россиянами второй сезон подряд стал обладателем Кубка Стэнли

Клуб «Флорида Пантерз», за который выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, второй сезон подряд стал чемпионом НХЛ. В шестом матче финальной серии «Флорида» победила дома «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и выиграла серию (4–2).

«Флорида» была основана в 1993 году и с тех пор четыре раза доходила до финала Кубка Стэнли (1996, 2023, 2024, 2025). В прошлом сезоне «Флорида» и «Эдмонтон» также играли в финале, тогда «Пантерз» победили в семи матчах и впервые завоевали Кубок Стэнли.

Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года. Бобровский и Куликов завоевали свой второй трофей.

ПСЖ с Сафоновым выиграл требл

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 31 мая одержал победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов и впервые стал обладателем трофея. Победа ПСЖ с разгромным счетом 5:0 стала новым рекордом результативности в финалах Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» стал девятой в истории командой, которой удалось оформить требл (или «золотой хет-трик») — в одном сезоне выиграть национальный чемпионат, Кубок страны и главный европейский клубный турнир. До этого требл последний раз оформлял английский «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал пятым российским игроком, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее это удавалось Игорю Добровольскому, Владимиру Буту, Дмитрию Аленичеву и Денису Черышеву. Правда, из них только Аленичев выходил на поле в финальном матче.

Уже в конце декабря ПСЖ обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1. В серии пенальти Сафонов отразил четыре пенальти подряд, чем привел в восторг футбольную общественность. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке еще не отражал четыре пенальти в одной серии.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России и прервал гегемонию петербургского «Зенита», который до этого побеждал шесть лет подряд.

Футболисты «Краснодара» в решающем туре обыграли московское «Динамо» (3:0) и набрали 67 очков. «Зенит» в параллельном матче разгромил дома грозненский «Ахмат» (3:0), но этого не хватило для чемпионства (66 очков). Бронзовые медали выиграл ЦСКА.

Впервые в истории РПЛ судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. В позапрошлом сезоне лидировавшее перед последним туром «Динамо» из-за проигрыша «Краснодару» упустило чемпионство.

«Краснодар» был создан в 2008 году, это первый трофей в истории клуба. Он также является серебряным призером чемпионата России (2023/24) и трехкратным бронзовым призером (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

«Челси» выиграл клубный ЧМ

Лондонский «Челси» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в финале клубного чемпионата мира. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились полузащитник Коул Палмер (22-я и 30-я минуты) и форвард Жоао Педро (43).

На 84-й минуте в составе ПСЖ прямую красную карточку получил Жоау Невеш. Судья Антон Щетинин, выступающий под флагом Австралии уроженец России, стал ассистентом главного арбитра матча Алиреза Фагани.

Палмер стал первым англичанином, оформившим дубль в финале клубного чемпионата мира ФИФА.

«Челси» второй раз в истории турнира стал чемпионом. Впервые клуб выиграл клубный чемпионат мира в 2022 году, хотя тогда турнир проводился по другой системе.

В обновленном формате клубного мирового первенства впервые участвовали 32 клуба (вместо прежних семи) из шести конфедераций. Игры проходили на 12 стадионах в 11 городах США. Групповой этап состоял из восьми групп по четыре команды; в плей‑офф выходили первые две из каждой группы.

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Украинец Александр Усик в конце июля победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в Лондоне на «Уэмбли». Поединок продолжался пять раундов, Усик победил Дюбуа нокаутом.

Усик отобрал у Дюбуа чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) и сохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Усик второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Впервые это случилось после победы в первом поединке против британца Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Позднее он отказался от титула IBF, который в сентябре 2024-го завоевал Дюбуа.

В середине ноября 2025 года Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO. Украинец не смог вовремя договориться о защите титула WBO, сославшись на травмы.

Стал известен обладатель «Золотого мяча» 2025 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира в прошедшем сезоне. Церемония вручения награды прошла в Париже.

В топ-3 лучших футболистов мира по итогам 2024/25 года вошли 18-летний Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании) и полузащитник Витинья (ПСЖ, сборная Португалии).

На счету 28-летнего Дембеле в прошлом сезоне 37 голов и 16 голевых передач. Он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции.

В каких видах россиян допустили до чемпионатов мира

Водные виды спорта

Выступавшие в нейтральном статусе российские спортсмены завоевали 18 наград, в том числе шесть золотых, на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, заняв четвертое место в медальном зачете.

Спортсмены из России выступили на чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2019 года (после этого турнир проходил в 2022, 2023 и 2024 годах, россиян не допускали).

Три золотые награды принес синхронист Александр Мальцев, который выиграл техническую и произвольную программы в индивидуальных соревнованиях и техническую в смешанном дуэте с Майей Гурбанбердиевой.

Еще три золота взяли пловцы в мужской и смешанной комбинированных эстафетах 4х100 м и на 50-метровке на спине (Климент Колесников).

Серебро: техническая и акробатическая программы в синхронном плавании в команде, произвольная программа микст-дуэтов у синхронистов (Александр Мальцев и Олеся Платонова), мужские синхронные прыжки в воду с вышки (Никита Шлейхер и Руслан Терновой), 50 м брассом (Кирилл Пригода), 200 м брассом (Евгения Чикунова), 50 м на спине (Павел Самусенко), смешанная кролевая эстафета 4х100 м.

Бронза: синхронные прыжки с вышки (Александр Бондарь и Анна Конаныхина), техническая и произвольная программы дуэтов у синхронисток (Майя Дорошко и Татьяна Гайдай), 400 м комплексным плаванием (Илья Бородин).

Победила в медальном зачете соревнований в Сингапуре команда Китая (37 медалей, в том числе 15 золотых), второе место у Австралии (28, из них 13 золотых), третье место у США (32, 10).

Фехтование

Российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира в Тбилиси. На счету российских спортсменов, выступавших в Тбилиси в нейтральном статусе, золото и два серебра. Яна Егорян выиграла личный турнир саблисток, вторыми были рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.

Для российских фехтовальщиков это был худший чемпионат мира (если не считать пропущенных из-за отстранения или турниров в олимпийские годы, когда разыгрывались только два комплекта медалей) с 1999 года, когда у сборной были только одно серебро и три бронзы.

Спортивная гимнастика

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который прошел в Джакарте с 19 по 25 октября. Гимнастка Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях. Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

Российские гимнасты в неофициальном медальном зачете заняли четвертое место. Победила в турнирной таблице общего зачета команда Китая (3–1–3), второе место заняли гимнасты из Японии (2–2–1), на третьем — сборная США (2–1–2).

Эти соревнования стали первыми международными для россиян после четырехлетнего перерыва. На них они выступали в нейтральном статусе.

Бокс

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей из 13 возможных на чемпионате мира, который проходил в Дубае. В 13 весовых категориях в решающие поединки вышли 12 россиян. Победы в финальных боях одержали Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бизамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Серебряные медали получили Эдмонд Худоян (до 48 кг), Байр Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг).

Единственным из россиян, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян (до 57 кг). Ему досталась бронзовая награда.

Гаджимагомедов стал первым отечественным боксером, завоевавшим три золотые медали на чемпионатах мира. Ранее он побеждал в 2019 и 2023 годах.