Боксерский бой Конора Макгрегора с блогером не будет выставочным
Предстоящий боксерский поединок бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и блогера Логана Пола не будет выставочным. Об этом ТАСС сообщили в команде ирландца.
«Пока идет речь о том, что это будет полноценный поединок», — сказал собеседник агентства.
Макгрегор в декабре сообщил, что договорился провести боксерский бой против Пола в следующем году в Индии.
Логан Пол — известный блогер, в 2021 году он провел выставочный бой против Флойда Мэйвезера. Его младший брат Джейк в ноябре победил Майка Тайсона.
В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). В октагон он не выходил с июля 2021 года, когда сломал ногу в проигранном бою против Дастина Порье.
Ирландец ранее говорил, что планирует вернуться в октагон 1 февраля 2025 года в Саудовской Аравии, а его соперником будет новозеландец Дэн Хукер. В UFC этот поединок пока не подтверждали.
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