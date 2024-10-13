Конор Макгрегор анонсировал следующий бой в 2025 году
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон 1 февраля в Саудовской Аравии, а его соперником будет новозеландец Дэн Хукер. Об этом сообщает TalkSport.
Анонс боя ирландец сделал во время интервью на турнире по кулачным боям в испанской Марбелье. На этом мероприятии также присутствовал Хукер, который вызвал Макгрегора на бой еще в августе.
Макгрегор провел последний поединок еще в 2021 году, проиграв Дастину Порье из-за перелома ноги. Возвращение ирландца планировалось в конце июня в бою против Майкла Чендлера, но сорвалось из-за травмы.
Чендлер в итоге согласился на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой в ноябре.
У Хукера 24 победы и 12 поражений, последние три боя он выиграл.
У Макгрегора 22 победы при шести проигрышах в ММА.
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