Конор Макгрегор анонсировал следующий бой в 2025 году

Ирландец заявил, что 1 февраля встретится в Саудовской Аравии с Дэном Хукером, который выиграл три последних поединка в UFC и вызвал Макгрегора на бой еще в августе

Конор Макгрегор (Фото: Dia Dipasupil/Getty Images)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон 1 февраля в Саудовской Аравии, а его соперником будет новозеландец Дэн Хукер. Об этом сообщает TalkSport.

Анонс боя ирландец сделал во время интервью на турнире по кулачным боям в испанской Марбелье. На этом мероприятии также присутствовал Хукер, который вызвал Макгрегора на бой еще в августе.

Макгрегор провел последний поединок еще в 2021 году, проиграв Дастину Порье из-за перелома ноги. Возвращение ирландца планировалось в конце июня в бою против Майкла Чендлера, но сорвалось из-за травмы.

Чендлер в итоге согласился на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой в ноябре.

У Хукера 24 победы и 12 поражений, последние три боя он выиграл.

У Макгрегора 22 победы при шести проигрышах в ММА.