Рублев и Хачанов вышли в полуфинал турнира в Гонконге в парах
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в полуфинал турнира ATP в Гонконге в парном разряде.
В 1/4 финала россияне обыграли Юки Бхамбри (Индия) и Альбано Оливетти (Франция), четвертых сеяных, со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
Их соперники по полуфиналу определятся позднее.
В одиночном турнире Рублев и Хачанов начнут выступление в Гонконге со второго круга. Соперником Рублева будет венгр Фабиан Марожан, Хачанов сыграет с японцем Кэем Нисикори.
Рублев является действующим чемпионом турнира в Гонконге в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира в Гонконге превышает $760 тыс.
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