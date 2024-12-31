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Рублев и Хачанов вышли в полуфинал турнира в Гонконге в парах

Россияне в 1/4 финала в двух сетах обыграли соперников из Индии и Франции — 6:4, 7:6 (7:5)
Карен Хачанов&nbsp;и Андрей Рублев
Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в полуфинал турнира ATP в Гонконге в парном разряде.

В 1/4 финала россияне обыграли Юки Бхамбри (Индия) и Альбано Оливетти (Франция), четвертых сеяных, со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Их соперники по полуфиналу определятся позднее.

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Фото:Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

В одиночном турнире Рублев и Хачанов начнут выступление в Гонконге со второго круга. Соперником Рублева будет венгр Фабиан Марожан, Хачанов сыграет с японцем Кэем Нисикори.

Рублев является действующим чемпионом турнира в Гонконге в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Гонконге превышает $760 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Карен Хачанов Андрей Рублев (теннисист)
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