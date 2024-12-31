Шнайдер проиграла четвертой ракетке Украины на турнире в Брисбене
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Брисбене (Австралия).
Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под пятым номером, уступила украинке Ангелине Калининой, 55-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:4, 1:6.
Следующей соперницей Калининой станет Юань Юэ (Китай) или Марта Костюк (Украина).
Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.
Ранее 31 декабря еще три россиянки завершили борьбу в Брисбене во втором круге. Анна Калинская уступила американке Эшлин Крюгер (3:6, 3:6), Екатерина Александрова — Онс Жабер из Туниса (3:6, 2:6), а Анна Блинкова — соотечественнице Мирре Андреевой (4:6, 4:6).
Турнир в Брисбене завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,52 млн.
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