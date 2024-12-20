Российского теннисиста Савельева дисквалифицировали на два года за мельдоний

Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за мельдоний

Даниил Савельев рассказал, что принял мельдоний, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Российский теннисист Даниил Савельев, в допинг-пробе которого был обнаружен запрещенный мельдоний, дисквалифицирован на два года. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Положительную пробу 23-летний Савельев сдал 3 июля на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке.

Савельев сообщил, что принял мельдоний, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида. ITIA согласилось, что нарушение не было преднамеренным, но отметило, что спортсмен не предпринял никаких шагов для снижения риска непреднамеренного нарушения антидопинговых правил. Таким образом, игроку была предложена двухлетняя дисквалификация, с которой он согласился, отказавшись от своего права на слушание в независимом трибунале.

Дисквалификация Савельева закончится 19 августа 2026 года.

Савельев не добивался серьезных успехов, в мировом рейтинге в одиночном разряде его лучший результат — 1580-е место, в парном — 1486-е.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов были оправданы.

В марте 2016 года вещество обнаружили в допинг-пробе теннисистки Марии Шараповой, позднее она призналась в употреблении мельдония уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку, бывшую первую ракетку мира, дисквалифицировали на два года, позднее CAS сократил ее отстранение до 15 месяцев.