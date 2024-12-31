Уэйна Руни отправили в отставку третий раз за полтора года

Бывший футболист сборной Англии покинул «Плимут Аргайл», который занимает последнее место в Чемпионшипе

Уэйн Руни (Фото: pafc.co.uk)

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Плимут Аргайл». Об этом сообщается на сайте английской команды.

39-летний Руни возглавил клуб, который выступает в Чемпионшипе, в мае. «Плимут» сейчас занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков после 23 матчей. Клуб не побеждает уже девять матчей подряд.

До «Аргайла» Руни тренировал «Бирмингем», из которого его уволили в январе.

Ранее Руни также возглавлял клуб североамериканской MLS «Ди Си Юнайтед» (уволили в октябре 2023-го) и английский «Дерби Каунти».

В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед». В сборной Англии он является вторым лучшим бомбардиром в истории (53 гола), а по количеству проведенных матчей (120) уступает только Питеру Шилтону (125). Карьеру Руни завершил в январе 2021 года.