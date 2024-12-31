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Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии

Чешский хоккеист выложил свое фото без передних зубов и написал: «Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел»
Яромир Ягр
Яромир Ягр (Фото: Global Look Press)

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр лишился четырех передних зубов по итогам матча чемпионата страны против «Маунтфилда».

«Кладно», владельцем которого является Ягр, выиграл со счетом 4:2.

52-летний Ягр после игры опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) свое фото без зубов. «Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — подписал свой пост Ягр.

В нынешнем сезоне Ягр провел 19 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м.

Ранее Ягр говорил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.

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