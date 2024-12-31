Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр лишился четырех передних зубов по итогам матча чемпионата страны против «Маунтфилда».
«Кладно», владельцем которого является Ягр, выиграл со счетом 4:2.
52-летний Ягр после игры опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) свое фото без зубов. «Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — подписал свой пост Ягр.
В нынешнем сезоне Ягр провел 19 матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м.
Ранее Ягр говорил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.
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