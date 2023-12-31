«Арсенал» проиграл «Фулхэму» и упустил шанс возглавить АПЛ

«Арсенал» проиграл «Фулхэму» и упустил шанс завершить год лидером АПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. «Арсенал» впервые за год проиграл, открыв счет в матче

Фото: Peter Cziborra / Reuters

«Арсенал» проиграл «Фулхэму» в гостевом матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 2:1. У победителей отличились Рауль Хименес (29-я минута) и Бобби де Кордова-Рид (59). У «Арсенала» забил Букайо Сака (5).

«Фулхэм» одержал победу, уступая в счете, впервые с октября 2022 года. Хименес забил четыре гола в последних четырех матчах — столько же, сколько за 50 предыдущих игр в АПЛ.

«Арсенал» впервые за год проиграл, открыв счет в матче. В 48 предыдущих встречах, в которых команда Микеля Артеты открывала счет, она побеждала (42) или играла вничью (6).

«Арсенал» проиграл второй матч подряд и с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая на два очка от лидирующего «Ливерпуля». У «Фулхэма» 24 очка и 13-е место.

В параллельном матче «Тоттенхэм» победил «Борнмут» со счетом 3:1.