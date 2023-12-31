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Спорт ,  
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Финн Хювяринен выиграл гонку на 10 км на «Тур де Ски»

Финн Пертту Хювяринен выиграл «разделку» на 10 км на «Тур де Ски»
В тройку призеров вошли норвежцы Эрик Вальнес и Харальд Эстберг Амундсен. Победитель двух последних «Тур де Ски» Йоханнес Клебо в этом году пропустил соревнования из-за гриппа
Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Финский лыжник Пертту Хювяринен стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в итальянском Тоблахе, которая прошла в рамках многодневки «Тур де Ски».

Вице-чемпион мира 2023 года в эстафете Хювяринен показал время 23 минуты 8,6 секунды. Норвежцы Эрик Вальнес (+16,2 секунды) и Харальд Эстберг Амундсен (+17,2) стали вторым и третьим соответственно.

Вальнес возглавил общий зачет многодневки после двух гонок.

В этом году «Тур де Ски» из-за гриппа пропускает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который выиграл две последние многодневки.

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо снялся с «Тур де Ски» из-за гриппа
Спорт
Йоханнес Клебо

«Тур де Ски» завершится 7 января. Многодневка включает семь гонок в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия), а также в швейцарском Давосе.

Россияне пять раз становились победителями «Тур де Ски»: Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017), Александр Большунов (2020, 2021) и Наталья Терентьева (2022).

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Анна Сатдинова
лыжи

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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