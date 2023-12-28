Пятикратный олимпийский чемпион Клебо снялся с «Тур де Ски» из-за гриппа
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пропустит многодневную гонку «Тур де Ски» из-за гриппа. Об этом он заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Клебо заболел на домашнем этапе Кубка мира в Тронхейме в середине декабря. По его словам, на прошлой неделе у него шесть дней держалась высокая температура и он пока не готов к гонкам.
«Тур де Ски» был большой целью для меня в этом сезоне, и, наверное, мне будет трудно найти мотивацию на оставшиеся гонки Кубка мира. Ужасно завершать год в такой плохой форме», — написал лыжник.
Клебо второй раз в сезоне пропускает соревнования из-за болезни — в начале ноября он заразился коронавирусом.
«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января в рамках Кубка мира. Всего запланировано семь гонок, которые пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и швейцарском Давосе.
Клебо трижды побеждал в общем зачете «Тур де Ски», в том числе выиграл две последние многодневки. В 2020 и 2021 годах в ней побеждал Александр Большунов.
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