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Спорт ,  
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Пятикратный олимпийский чемпион Клебо снялся с «Тур де Ски» из-за гриппа

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо пропустит «Тур де Ски» из-за гриппа
Норвежский лыжник заявил, что несколько дней лежал в постели с высокой температурой и пока не готов к гонкам. «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января в Италии и Швейцарии. Клебо выиграл две последние многодневки
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пропустит многодневную гонку «Тур де Ски» из-за гриппа. Об этом он заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Клебо заболел на домашнем этапе Кубка мира в Тронхейме в середине декабря. По его словам, на прошлой неделе у него шесть дней держалась высокая температура и он пока не готов к гонкам.

«Тур де Ски» был большой целью для меня в этом сезоне, и, наверное, мне будет трудно найти мотивацию на оставшиеся гонки Кубка мира. Ужасно завершать год в такой плохой форме», — написал лыжник.

Клебо второй раз в сезоне пропускает соревнования из-за болезни — в начале ноября он заразился коронавирусом.

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«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января в рамках Кубка мира. Всего запланировано семь гонок, которые пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме и швейцарском Давосе.

Клебо трижды побеждал в общем зачете «Тур де Ски», в том числе выиграл две последние многодневки. В 2020 и 2021 годах в ней побеждал Александр Большунов.

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Анна Сатдинова
лыжи

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Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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