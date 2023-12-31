Американцы вышли в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею с первого места
Молодежная сборная США (игроки не старше 20 лет) одержала четвертую победу подряд на групповом этапе чемпионата мира в шведском Гетеборге, разгромив команду Словакии.
Матч группы B завершился со счетом 10:2, Рутгер Макгроарти оформил хет-трик.
Американцы набрали 11 очков в четырех играх, забросили соперникам 29 шайб (пропустили девять) и обеспечили себе первое место в группе.
Также в четвертьфинал из этой группы вышли словаки, чехи и швейцарцы.
Занявшие пятое место норвежцы сыграют 4 января за сохранение места в элите, их соперник станет известен позднее.
Действующими чемпионами мира являются канадцы. Турнир завершится 5 января.
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Российская команда в последний раз играла на турнире в декабре 2021 года — тогда его завершили досрочно из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.
На переигровку турнира в августе 2022 года россиян не допустили из-за санкций международной федерации (IIHF), которые были продлены до конца сезона 2023/24.
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