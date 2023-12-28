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IIHF опровергла слова Романа Ротенберга о дружеских отношениях с Россией

Глава IIHF Тардиф опроверг слова Ротенберга о дружеских отношениях с ФХР
Люк Тардиф считает, что возвращение к дружеским отношениям с ФХР возможно тогда, когда российская сторона примет авторитет IIHF и будет уважать трансферные правила
Люк Тардиф
Люк Тардиф (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, комментируя слова первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга о сохранении дружеских отношений между организациями, заявил «Спорт-Экспрессу», что из-за дела Ивана Федотова все изменилось.

Ротенберг 27 декабря сказал, что между федерациями «пока просто дружеские отношения», а после окончания военной операции на Украине они будут обсуждать возвращение российских сборных.

«Со времен дела Федотова все по-другому», — сказал Тардиф.

На вопрос том, как вернуть дружеские отношения с международной федерацией, он ответил: «Принять авторитет IIHF, уважать международные трансферные правила IIHF и не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарным комитетом».

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Вице-чемпион Олимпиады в Пекине Федотов в этом сезоне играет за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию со стороны IIHF, которая сочла, что он нарушил контракт с «Филадельфия Флайерз», когда служил в армии вместо поездки в НХЛ в прошлом сезоне.

КХЛ перед стартом сезона изменила регламент, позволив играть дисквалифицированным IIHF игрокам на период рассмотрения апелляции. Глава КХЛ Алексей Морозов ссылался на предупреждение Генпрокуратуры о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

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Дисциплинарный совет IIHF 16 декабря отклонил апелляции ЦСКА и Федотова по делу о спорном контракте голкипера.

Сборные России отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. 

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