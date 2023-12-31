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Спорт ,  
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Финка Нисканен выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски»

Финка Кертту Нисканен выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Финка опередила ближайшую преследовательницу на 6,7 секунды. Общий зачет многодневки после двух гонок возглавляет американка Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Кертту Нисканен (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Четырехкратная медалистка Олимпиад финка Кертту Нисканен стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, которая прошла в итальянском Тоблахе в рамках многодневки «Тур де Ски».

Нисканен преодолела дистанцию за 25 минут 48 секунд.

Второе место заняла немка Виктория Карл с отставанием 6,7 секунды. Третьей стала американка Джессика Диггинс (+10,7).

Диггинс возглавила общий зачет «Тур де Ски» после двух гонок.

1 января в Тоблахе пройдут гонки преследования свободным стилем на 20 км.

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Анна Сатдинова
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