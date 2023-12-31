Финка Нисканен выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Четырехкратная медалистка Олимпиад финка Кертту Нисканен стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, которая прошла в итальянском Тоблахе в рамках многодневки «Тур де Ски».
Нисканен преодолела дистанцию за 25 минут 48 секунд.
Второе место заняла немка Виктория Карл с отставанием 6,7 секунды. Третьей стала американка Джессика Диггинс (+10,7).
Диггинс возглавила общий зачет «Тур де Ски» после двух гонок.
1 января в Тоблахе пройдут гонки преследования свободным стилем на 20 км.
В 2022 году «Тур де Ски» выиграла Наталья Непряева (Терентьева), у мужчин Александр Большунов стал вторым после Йоханнеса Клебо.
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