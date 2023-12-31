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Спорт ,  
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Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Transfermarkt: Головин — пятый среди самых дорогих игроков из стран бывшего СССР
Александр Головин занял пятое место, его стоимость оценивается в €30 млн. В первую десятку вошли семь украинских и два грузинских игрока
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял пятое место в списке самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 27-летнего Головина оценивается в €30 млн. Столько же полузащитник стоил в 22 года, когда перешел в «Монако» (2018 год). Его стоимость с тех пор менялась и вновь достигла пика в октябре этого года благодаря удачной игре — на счету Головина пять голов и две передачи в 15 матчах чемпионата Франции.

Россиянина три раза подряд признали лучшим игроком месяца в команде.

Самым дорогим выходцем из стран бывшего СССР является грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия — €80 млн.

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Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи» / Грузия) — €80 млн;

2. Александр Зинченко («Арсенал» / Украина) — €42 млн;

3. Михаил Мудрик («Челси» / Украина) — €40 млн;

4. Георгий Мамардашвили («Валенсия» / Грузия) — €30 млн;

5. Александр Головин («Монако» / Россия) — €30 млн;

6. Виталий Миколенко («Эвертон» / Украина) — €28 млн;

7. Артем Довбик («Жирона» / Украина) — €28 млн;

8. Илья Забарный («Борнмут» / Украина) — €25 млн;

9. Анатолий Трубин («Бенфика» / Украина) — €25 млн;

10. Виктор Цыганков («Жирона» / Украина) — €25 млн.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Александр Головин

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