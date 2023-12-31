Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял пятое место в списке самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства по версии портала Transfermarkt.
Трансферная стоимость 27-летнего Головина оценивается в €30 млн. Столько же полузащитник стоил в 22 года, когда перешел в «Монако» (2018 год). Его стоимость с тех пор менялась и вновь достигла пика в октябре этого года благодаря удачной игре — на счету Головина пять голов и две передачи в 15 матчах чемпионата Франции.
Россиянина три раза подряд признали лучшим игроком месяца в команде.
Самым дорогим выходцем из стран бывшего СССР является грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия — €80 млн.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Хвича Кварацхелия («Наполи» / Грузия) — €80 млн;
2. Александр Зинченко («Арсенал» / Украина) — €42 млн;
3. Михаил Мудрик («Челси» / Украина) — €40 млн;
4. Георгий Мамардашвили («Валенсия» / Грузия) — €30 млн;
5. Александр Головин («Монако» / Россия) — €30 млн;
6. Виталий Миколенко («Эвертон» / Украина) — €28 млн;
7. Артем Довбик («Жирона» / Украина) — €28 млн;
8. Илья Забарный («Борнмут» / Украина) — €25 млн;
9. Анатолий Трубин («Бенфика» / Украина) — €25 млн;
10. Виктор Цыганков («Жирона» / Украина) — €25 млн.
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