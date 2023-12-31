Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Александр Головин занял пятое место, его стоимость оценивается в €30 млн. В первую десятку вошли семь украинских и два грузинских игрока

Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял пятое место в списке самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 27-летнего Головина оценивается в €30 млн. Столько же полузащитник стоил в 22 года, когда перешел в «Монако» (2018 год). Его стоимость с тех пор менялась и вновь достигла пика в октябре этого года благодаря удачной игре — на счету Головина пять голов и две передачи в 15 матчах чемпионата Франции.

Россиянина три раза подряд признали лучшим игроком месяца в команде.

Самым дорогим выходцем из стран бывшего СССР является грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия — €80 млн.