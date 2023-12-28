Вратарь сборной России занял 25-е место в списке самых дорогих голкиперов

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в этом сезоне пропустил только 12 мячей в 18 матчах, его трансферная стоимость выросла до €18 млн

Матвей Сафонов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов занял 25-е место в списке самых дорогих игроков своего амплуа в мире по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 24-летнего Сафонова оценивается в €18 млн. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ. Матвеев в этом сезоне в 18 матчах восемь раз сыграл на ноль и пропустил всего 12 мячей. Его контракт с кубанской командой рассчитан до лета 2026 года.

Следующий из россиян в списке, Илья Лантратов из «Локомотива», занимает 152-е место (€3 млн).

Список самых дорогих голкиперов мира возглавляют португалец Диогу Кошта («Порту») и француз Майк Меньян («Милан) — оба оцениваются в €45 млн.