 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Вратарь сборной России занял 25-е место в списке самых дорогих голкиперов

Transfermarkt: Матвей Сафонов занял 25-е место в списке самых дорогих голкиперов
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в этом сезоне пропустил только 12 мячей в 18 матчах, его трансферная стоимость выросла до €18 млн
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов занял 25-е место в списке самых дорогих игроков своего амплуа в мире по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 24-летнего Сафонова оценивается в €18 млн. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ. Матвеев в этом сезоне в 18 матчах восемь раз сыграл на ноль и пропустил всего 12 мячей. Его контракт с кубанской командой рассчитан до лета 2026 года.

Следующий из россиян в списке, Илья Лантратов из «Локомотива», занимает 152-е место (€3 млн).

Лучший бомбардир «Локомотива» назвал свою стоимость завышенной в 14 раз
Спорт
Наир Тикнизян

Список самых дорогих голкиперов мира возглавляют португалец Диогу Кошта («Порту») и француз Майк Меньян («Милан) — оба оцениваются в €45 млн.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу
Материалы по теме
Выступавший в РПЛ босниец пожалел об отъезде из России
Спорт
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 допустил переход в клуб РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
По первому участку обхода Твери по трассе «Нева» открыли движение Общество, 15:55
Гладков сообщил о раненном при атаке дрона жителе Мокрой Орловки Политика, 15:41
Голодный континент: чем торговать в Африке Pro, 15:39
Дом как выражение успеха: что вдохновляет создателей новых столичных ЖК Недвижимость, 15:30
Вратарь сборной России занял 25-е место в списке самых дорогих голкиперов Спорт, 15:24
Нейросеть назвала мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на жилье Недвижимость, 15:21
В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке Общество, 15:21
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских самолетах Су-25 Политика, 15:16
В пяти регионах опровергли запрет на брюки для школьниц Общество, 15:14
Курс евро на Московской бирже упал ниже ₽100 Инвестиции, 15:10
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за погоды для всех видов машин. Видео Общество, 15:10
ЦБ объявил объем продаж валюты на 2024 год без учета бюджетного правила Финансы, 15:07
20 лет спустя: как трансформировался сетевой бизнес в России Отрасли, 15:04
Господдержка и развитие инфраструктуры: будущее электрокаров в России Тренды, 15:02