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Спорт ,  
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Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену

В Австралии вице-чемпион Олимпиады Роан Деннис насмерть сбил жену на машине
Супруга австралийского велогонщика Роана Денниса скончалась от полученных травм в больнице. Спортсмен предстанет перед судом в марте
Роан Деннис
Роан Деннис (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Серебряному призеру Олимпиады в Лондоне Роану Деннису предъявили обвинения в причинении смерти его жене, бывшей велогонщице Мелиссе Хоскинс, которую он сбил на машине. Об этом сообщает ABC.

Трагедия произошла 30 декабря в австралийской Аделаиде. Хоскинс получила тяжелые травмы и умерла в больнице.

Денниса также обвинили в опасном вождении и создании угрозы для жизни. Его отпустили с обязательством явиться в суд в марте.

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Фото:Kyle Ross / USA TODAY Sports / Reuters

Хоскинс, участница двух Олимпиад, завершила карьеру в 2017 году, а в 2018-м вышла замуж за Денниса.

Деннису 33 года, он выиграл серебро в командной гонке преследования на Играх в Лондоне (на треке) и бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Токио (на шоссе). Также он является шестикратным чемпионом мира.

В феврале он объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

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Анна Сатдинова
велоспорт

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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