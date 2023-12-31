В Австралии вице-чемпион Олимпиады Роан Деннис насмерть сбил жену на машине

Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену

Супруга австралийского велогонщика Роана Денниса скончалась от полученных травм в больнице. Спортсмен предстанет перед судом в марте

Роан Деннис (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Серебряному призеру Олимпиады в Лондоне Роану Деннису предъявили обвинения в причинении смерти его жене, бывшей велогонщице Мелиссе Хоскинс, которую он сбил на машине. Об этом сообщает ABC.

Трагедия произошла 30 декабря в австралийской Аделаиде. Хоскинс получила тяжелые травмы и умерла в больнице.

Денниса также обвинили в опасном вождении и создании угрозы для жизни. Его отпустили с обязательством явиться в суд в марте.

Хоскинс, участница двух Олимпиад, завершила карьеру в 2017 году, а в 2018-м вышла замуж за Денниса.

Деннису 33 года, он выиграл серебро в командной гонке преследования на Играх в Лондоне (на треке) и бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Токио (на шоссе). Также он является шестикратным чемпионом мира.

В феврале он объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.