Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену
Серебряному призеру Олимпиады в Лондоне Роану Деннису предъявили обвинения в причинении смерти его жене, бывшей велогонщице Мелиссе Хоскинс, которую он сбил на машине. Об этом сообщает ABC.
Трагедия произошла 30 декабря в австралийской Аделаиде. Хоскинс получила тяжелые травмы и умерла в больнице.
Денниса также обвинили в опасном вождении и создании угрозы для жизни. Его отпустили с обязательством явиться в суд в марте.
Хоскинс, участница двух Олимпиад, завершила карьеру в 2017 году, а в 2018-м вышла замуж за Денниса.
Деннису 33 года, он выиграл серебро в командной гонке преследования на Играх в Лондоне (на треке) и бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Токио (на шоссе). Также он является шестикратным чемпионом мира.
В феврале он объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
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