Рафаэль Надаль проиграл в первом после возвращения матче на турнире в Брисбене

Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт

Надаль начал выступление на турнире в Брисбене с матча парного разряда, в котором вместе со своим тренером проиграл Максу Перселлу и Джордану Томпсону. Надаль не играл почти год

Рафаэль Надаль (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в паре с Марком Лопесом уступили на старте турнира в австралийском Брисбене.

Испанская пара проиграла австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6.

Надаль не играл с января, когда получил травму бедра на Australian Open. Восстановление теннисиста затянулось, из-за чего тот допустил завершение карьеры в 2024 году.

Лопес — тренер Надаля.

В первом раунде одиночного разряде в Брисбене Надаль 1 января сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который попал в основную сетку как лаки-лузер.

Призовой фонд соревнований в Брисбене превышает $661 тыс.