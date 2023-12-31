Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в паре с Марком Лопесом уступили на старте турнира в австралийском Брисбене.
Испанская пара проиграла австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6.
Надаль не играл с января, когда получил травму бедра на Australian Open. Восстановление теннисиста затянулось, из-за чего тот допустил завершение карьеры в 2024 году.
Лопес — тренер Надаля.
В первом раунде одиночного разряде в Брисбене Надаль 1 января сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который попал в основную сетку как лаки-лузер.
Призовой фонд соревнований в Брисбене превышает $661 тыс.
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