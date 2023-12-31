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Спорт ,  
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Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт

Рафаэль Надаль проиграл в первом после возвращения матче на турнире в Брисбене
Надаль начал выступление на турнире в Брисбене с матча парного разряда, в котором вместе со своим тренером проиграл Максу Перселлу и Джордану Томпсону. Надаль не играл почти год
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в паре с Марком Лопесом уступили на старте турнира в австралийском Брисбене.

Испанская пара проиграла австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6.

Надаль не играл с января, когда получил травму бедра на Australian Open. Восстановление теннисиста затянулось, из-за чего тот допустил завершение карьеры в 2024 году.

Лопес — тренер Надаля.

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В первом раунде одиночного разряде в Брисбене Надаль 1 января сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который попал в основную сетку как лаки-лузер.

Призовой фонд соревнований в Брисбене превышает $661 тыс.

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Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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