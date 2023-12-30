 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Овечкин объяснил нервозностью низкую результативность «Вашингтона»

Овечкин — о низкой результативности «Вашингтона»: нужно просто успокоиться
Капитан «Кэпиталз» считает, что игрокам нужно просто успокоиться в завершающей стадии атаки, а не придумывать что-то необычное. «Вашингтон» проиграл три матча подряд, забросив лишь три шайбы за этот период
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что излишняя нервозность мешает команде в завершающей стадии атак. Об этом он заявил журналистам после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» уступил со счетом 1:5. В последних трех матчах «Кэпиталз» забросил лишь три шайбы, пропустив при этом 12.

«Думаю, нужно просто успокоиться при игре с шайбой и найти правильную комбинацию. У нас достаточно опыта, чтобы контролировать шайбу в ключевой момент и принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то совсем необычное. В следующем матче нам нужно реабилитироваться и найти свою игру», — сказал Овечкин.

Панарин вторым из россиян забросил 20 шайб в нынешнем сезоне НХЛ
Спорт
Артемий Панарин

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, с 39 очками команда находится на девятой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Кэпиталз» 31 декабря примет «Нэшвилл Предаторз».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Панарин забил победную шайбу в матче против клуба Овечкина
Спорт
Прервавшего безголевую серию Овечкина включили в число звезд дня НХЛ
Спорт
Овечкин фразой «нужно перемалывать и давить» оценил первый гол за 15 игр
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Володин рассказал, какие машины попали в автопарк Думы перед Новым годом Общество, 13:45
Когда в России введут обязательную ESG-отчетность РБК и Сбер, 13:44
В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы Политика, 13:28
Матч теннисного турнира в Австралии прервали из-за выползшей на корт змеи Спорт, 13:27
Частный самолет при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре Общество, 13:15
Журналист Павел Лобков сообщил об избиении в центре Москвы Общество, 13:12
В Херсонской области отменят комендантский час на Новый год и Рождество Общество, 13:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ДТП под Волгоградом пострадали восемь человек Общество, 12:49
Где взять средства на импортозамещение ИТ-мощностей РБК и Softline, 12:48
Бивол подписал контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира Спорт, 12:42
Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Политика, 12:39
Путин поздравил с Новым годом только трех европейских лидеров Политика, 12:20
Овечкин объяснил нервозностью низкую результативность «Вашингтона» Спорт, 12:17
На юге Москвы со стрельбой задержали мужчину с ружьем Общество, 12:12