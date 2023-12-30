Овечкин объяснил нервозностью низкую результативность «Вашингтона»

Овечкин — о низкой результативности «Вашингтона»: нужно просто успокоиться

Капитан «Кэпиталз» считает, что игрокам нужно просто успокоиться в завершающей стадии атаки, а не придумывать что-то необычное. «Вашингтон» проиграл три матча подряд, забросив лишь три шайбы за этот период

Александр Овечкин (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что излишняя нервозность мешает команде в завершающей стадии атак. Об этом он заявил журналистам после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» уступил со счетом 1:5. В последних трех матчах «Кэпиталз» забросил лишь три шайбы, пропустив при этом 12.

«Думаю, нужно просто успокоиться при игре с шайбой и найти правильную комбинацию. У нас достаточно опыта, чтобы контролировать шайбу в ключевой момент и принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то совсем необычное. В следующем матче нам нужно реабилитироваться и найти свою игру», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, с 39 очками команда находится на девятой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Кэпиталз» 31 декабря примет «Нэшвилл Предаторз».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.