Овечкин объяснил нервозностью низкую результативность «Вашингтона»
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что излишняя нервозность мешает команде в завершающей стадии атак. Об этом он заявил журналистам после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс».
«Вашингтон» уступил со счетом 1:5. В последних трех матчах «Кэпиталз» забросил лишь три шайбы, пропустив при этом 12.
«Думаю, нужно просто успокоиться при игре с шайбой и найти правильную комбинацию. У нас достаточно опыта, чтобы контролировать шайбу в ключевой момент и принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то совсем необычное. В следующем матче нам нужно реабилитироваться и найти свою игру», — сказал Овечкин.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, с 39 очками команда находится на девятой строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Кэпиталз» 31 декабря примет «Нэшвилл Предаторз».
Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.
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