Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,95 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,7 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,55 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,15 2 3,7 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЦСКА обыграл аутсайдера и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ЦСКА обыграл «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Голы Ивана Облякова и Матвея Кисляка принесли ЦСКА победу над «Пари НН»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Иван Обляков (40-я минута, с пенальти) и Матвей Кисляк (82).

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму прямо перед стартовым свистком. Бразилец разминался на поле, но внезапно схватился за икроножную мышцу, и в итоге его пришлось заменить. В стартовом составе вышел 20-летний Артем Бандикян. На 32-й минуте ЦСКА сделал еще одну вынужденную замену — бразильского форварда Алеррандро сменил Тамерлан Мусаев.

Перед игрой прошла минута молчания в память о дикторе Игоре Плешакове, который работал в разное время на матчах сборной России, ЦСКА и «Динамо». Он скончался 27 октября в возрасте 56 лет.

ЦСКА набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (29) и «Локомотив» (27) свои матчи 14-го тура проведут позднее.

В следующем туре ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Пари НН» в тот же день примет казанский «Рубин».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Пари Нижний Новгород
