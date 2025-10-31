ЦСКА обыграл аутсайдера и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Иван Обляков (40-я минута, с пенальти) и Матвей Кисляк (82).
Защитник ЦСКА Мойзес получил травму прямо перед стартовым свистком. Бразилец разминался на поле, но внезапно схватился за икроножную мышцу, и в итоге его пришлось заменить. В стартовом составе вышел 20-летний Артем Бандикян. На 32-й минуте ЦСКА сделал еще одну вынужденную замену — бразильского форварда Алеррандро сменил Тамерлан Мусаев.
Перед игрой прошла минута молчания в память о дикторе Игоре Плешакове, который работал в разное время на матчах сборной России, ЦСКА и «Динамо». Он скончался 27 октября в возрасте 56 лет.
ЦСКА набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (29) и «Локомотив» (27) свои матчи 14-го тура проведут позднее.
В следующем туре ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Пари НН» в тот же день примет казанский «Рубин».
