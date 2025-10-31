Футболист ЦСКА травмировался перед стартовым свистком в матче РПЛ
Защитник ЦСКА Мойзес получил травму прямо перед стартовым свистком в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».
Бразилец разминался на поле, но внезапно схватился за икроножную мышцу и в итоге ушел с поля.
Вместо него вышел 20-летний Артем Бандикян. При этом на количестве разрешенных замен эта перестановка не отразится.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Пари НН» с 7 очками расположился на последней строчке.
