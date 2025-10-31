 Перейти к основному контенту
Футболист ЦСКА травмировался перед стартовым свистком в матче РПЛ

Футболист ЦСКА Мойзес травмировался за секунды до стартового свистка матча РПЛ
Бразильский защитник Мойзес разминался перед стартом, но внезапно схватился за икроножную мышцу и в итоге ушел с поля
Мойзес
Мойзес (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму прямо перед стартовым свистком в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».

Бразилец разминался на поле, но внезапно схватился за икроножную мышцу и в итоге ушел с поля.

Вместо него вышел 20-летний Артем Бандикян. При этом на количестве разрешенных замен эта перестановка не отразится.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Пари НН» с 7 очками расположился на последней строчке.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА
