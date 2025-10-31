Россиянка выиграла только два гейма в 1/4 финала турнира WTA в Индии

Полина Яценко уступила Ланлане Тараруди из Таиланда со счетом 0:6, 2:6

Фото: Личный архив Полины Яценко

Российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Ченнаи (Индия).

В 1/4 финала 21-летняя россиянка уступила тайке Ланлане Тараруди, 171-й ракетке мира, со счетом 0:6, 2:6.

За выход в финал Тараруди поспорит с индонезийкой Джаниче Чен.

Яценко занимает 181-е место в мировом рейтинге, она впервые в карьере играла в основной сетке на турнире WTA.

Турнир в Ченнаи категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $251 тыс.