Россиянка выиграла только два гейма в 1/4 финала турнира WTA в Индии
Российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Ченнаи (Индия).
В 1/4 финала 21-летняя россиянка уступила тайке Ланлане Тараруди, 171-й ракетке мира, со счетом 0:6, 2:6.
За выход в финал Тараруди поспорит с индонезийкой Джаниче Чен.
Яценко занимает 181-е место в мировом рейтинге, она впервые в карьере играла в основной сетке на турнире WTA.
Турнир в Ченнаи категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $251 тыс.
