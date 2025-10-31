Экс-тренер «Динамо» покинул турецкий клуб спустя четыре месяца
Чех Марцел Личка покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.
«По обоюдному согласию мы расстались с нашим тренером и его штабом. Мы хотели бы поблагодарить Личку и его штаб за работу в нашем клубе и пожелать им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
47-летний Личка возглавил клуб в начале июля, подписав двухлетний контракт. «Фатих Карагюмрюк» занимает последнее место в чемпионате Турции, набрав только четыре очка в 10 турах.
Ранее Личка работал в московском «Динамо», которое возглавлял с июня 2023 года. «Бело-голубые» объявили об уходе тренера 1 мая — через день после проигрыша «Спартаку» в полуфинале нижней сетки плей-офф Кубка России.
Также Личка в качестве тренера возглавлял чешский «Хмел», брестское «Динамо» (выиграл чемпионат и Суперкубок Белоруссии в 2019-м), а в 2020–2023 годах руководил «Оренбургом».
