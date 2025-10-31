 Перейти к основному контенту
Фетисов назвал предательством показ Олимпиады-2026 в России

Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026. На Игры в данный момент отобрались только трое россиян — Аделия Петросян, Петр Гуменник и Никита Филиппов
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает предательством показ Олимпийских игр 2026 года, куда не допустили большинство российских спортсменов. Об этом он заявил Odds.ru.

«Нас оттуда выгнали безосновательно. Ладно бы наши спортсмены не отобрались, не получили лицензию, но нас просто выкинули оттуда. Показать Олимпиаду в России будет предательством тех российских спортсменов, кто туда не поехал, которых туда не пустили по разным причинам», — сказал Фетисов.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в интервью РБК, что телеканал направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию Игр-2026.

«Матч ТВ» направил в МОК предложение по показу Олимпиады-2026
Технологии и медиа
Фото:Francesco Scaccianoce / Getty Images

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

Иван Витченко
Вячеслав Фетисов Олимпиада-2026
