Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,44 x 5,2 2 7,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,9 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,45 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,23 x 7 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
«Матч ТВ» объявил о новом телевизионном контракте с РПЛ на четыре года

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2029/30 и включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя
Фото: РПЛ
Фото: РПЛ

Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились о подписании нового контракта на показ матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на сайте канала.

Решение было единогласно одобрено на общем собрании РПЛ.

Новое соглашение будет действовать четыре года, каналы семейства «Матч» и диджитал-ресурсы покажут все игры розыгрышей РПЛ, начиная с сезона 2026/27 и до окончания сезона 2029/30.

По словам главы РПЛ Александра Алаева, продление соглашения с «Матч ТВ» — не формальность, а стратегический выбор. «Мы уверены, что совместными усилиями сделаем российский футбол еще ярче, доступнее и привлекательнее, чтобы каждый матч РПЛ был событием, которое ждут миллионы», — отметил Алаев.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал продление контракта с РПЛ важным шагом для телеканала. «Российский футбол — это флагманский продукт нашего канала, в который мы вкладываем душу все те десять лет, что существует наш канал. <...> Это отличный подарок для всех нас на десятилетие!» — добавил Тащин.

«РБ Спорт» писал, что сумма нового четырехлетнего контракта составит 28,5 млрд руб., что на 10% больше от прежнего соглашения.

Телеправами на показ РПЛ «Матч ТВ» владеет с 2014 года. Прежний четырехлетний контракт истекает по окончании текущего чемпионата.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Матч ТВ
