РПЛ согласовала новый телеконтракт с «Матч ТВ» на четыре года

Телеканал владеет правами на показ матчей чемпионата России по футболу с 2014 года
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за подписание нового соглашения с телеканалом «Матч ТВ» о показе матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщили «РБ Спорт» и журналист Иван Карпов.

Отмечается, что сумма нового четырехлетнего контракта составил 28,5 млрд руб., что на 10% больше от прежнего соглашения. При этом журналист Грант Гетадарян пишет, что сумма контракта превысит 30 млрд — с учетом обслуживания VAR и продакшена.

Телеправами на показ РПЛ «Матч ТВ» владеет с 2014 года. Прежний четырехлетний контракт истекает по окончании текущего чемпионата.

Таким образом, «Матч ТВ» получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл. По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей РПЛ на федеральном канале.

РБК обратился за комментариями в РПЛ и «Матч ТВ».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Маргарита Ларичева
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Матч ТВ
