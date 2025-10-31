Россиянка не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Гонконге.
В 1/4 финала 26-летняя Калинская, шестая сеянная, встречалась с канадкой Викторией Мбоко, 21-й ракеткой мира. Россиянка отказалась от продолжения борьбы при счете 1:6, 1:3.
Калинская дважды по ходу встречи вызывала на корт врача.
За выход в финал Мбоко поспорит с победительницей встречи Сорана Кырстя (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада).
Калинская занимает 35-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA.
Турнир в Гонконге категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
