Калинская не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге

Россиянка не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге

Анна Калинская отказалась от продолжения борьбы в матче против канадки Виктории Мбоко при счете 1:6, 1:3

Анна Калинская (Фото: Marcio Machado / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Гонконге.

В 1/4 финала 26-летняя Калинская, шестая сеянная, встречалась с канадкой Викторией Мбоко, 21-й ракеткой мира. Россиянка отказалась от продолжения борьбы при счете 1:6, 1:3.

Калинская дважды по ходу встречи вызывала на корт врача.

За выход в финал Мбоко поспорит с победительницей встречи Сорана Кырстя (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада).

Калинская занимает 35-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA.

Турнир в Гонконге категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.