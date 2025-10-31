Россиянка Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA в Цзюцзяне

Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае

Анна Блинкова в 1/4 финала в Цзюцзяне обыграла американку Алисию Паркс, третью сеяную

Анна Блинкова (Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай).

В 1/4 финала 27-летняя россиянка обыграла американку Алисию Паркс, 65-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:5.

За выход в финал она поспорит с чешкой Доминикой Шальковой (151-й номер рейтинга WTA).

Блинкова занимает 95-е место в мировом рейтинге (десятая из россиянок), на ее счету есть один титул WTA.

Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

В первом круге в Цзюцзяне выступали сразу пять россиянок (Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова и Елена Приданкина), но дальше второго раунда прошла только Блинкова.