Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай).
В 1/4 финала 27-летняя россиянка обыграла американку Алисию Паркс, 65-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:5.
За выход в финал она поспорит с чешкой Доминикой Шальковой (151-й номер рейтинга WTA).
Блинкова занимает 95-е место в мировом рейтинге (десятая из россиянок), на ее счету есть один титул WTA.
Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
В первом круге в Цзюцзяне выступали сразу пять россиянок (Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова и Елена Приданкина), но дальше второго раунда прошла только Блинкова.
