Хаби Алонсо не накажет Винисиуса за поведение в матче с «Барселоной»
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор не будет наказан за свое поведение в матче с «Барселоной». Об этом заявил главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо.
«Реал» 26 октября победил «Барселону» со счетом 2:1 в десятом туре чемпионата Испании. Винисиус был недоволен своей заменой во втором тайме и не пожал руку тренеру, уходя с поля. Marca писала, что форвард угрожал уйти из клуба. Позднее он извинился за свое поведение, при этом не упомянув Хаби Алонсо в заявлении.
«В среду, после двух дней отдыха, мы встретились со всеми игроками. Винисиус был безупречен, говорил от души, и я остался доволен. Самое важное — это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Вопрос закрыт», — цитирует Хаби Алонсо Marca.
Тренер добавил, что доволен поведением бразильца. «Мы все в одной лодке и гребем в одном направлении», — добавил Хаби Алонсо.
25-летний форвард провел в нынешнем сезоне 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.
«Реал» после 10 туров чемпионата Испании занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
