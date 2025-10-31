 Перейти к основному контенту
Хаби Алонсо не накажет Винисиуса за поведение в матче с «Барселоной»

Бразилец выразил несогласие с заменой на 72-й минуте и сразу пошел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Marca писала, что он угрожал уйти из клуба. По словам тренера, инцидент исчерпан и он доволен извинениями Винисиуса
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор не будет наказан за свое поведение в матче с «Барселоной». Об этом заявил главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо.

«Реал» 26 октября победил «Барселону» со счетом 2:1 в десятом туре чемпионата Испании. Винисиус был недоволен своей заменой во втором тайме и не пожал руку тренеру, уходя с поля. Marca писала, что форвард угрожал уйти из клуба. Позднее он извинился за свое поведение, при этом не упомянув Хаби Алонсо в заявлении.

«В среду, после двух дней отдыха, мы встретились со всеми игроками. Винисиус был безупречен, говорил от души, и я остался доволен. Самое важное — это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Вопрос закрыт», — цитирует Хаби Алонсо Marca.

Тренер добавил, что доволен поведением бразильца. «Мы все в одной лодке и гребем в одном направлении», — добавил Хаби Алонсо.

25-летний форвард провел в нынешнем сезоне 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

«Реал» после 10 туров чемпионата Испании занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

