Винисиус извинился за реакцию на замену в матче с «Барселоной»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в соцсети X принес извинения клубу и болельщикам за свое поведение после замены в матче чемпионата Испании с «Барселоной» 26 октября (2:1).
Винисиуса заменили на Родриго на 72-й минуте матча. Бразилец, не скрывая негодования, ушел сразу в подтрибунное помещение, а когда в концовке матча вернулся к скамейке запасных, поучаствовал в перепалке с Ламином Ямалем. Marca со ссылкой на DAZN писала, что бразилец после матча сказал, что хочет покинуть клуб.
Винисиус заявил, что лично принес извинения партнерам по команде на тренировке.
«Иногда страсть берет верх, потому что я всегда хочу побеждать и помогать своей команде», — написал Винисиус и пообещал работать на благо «Реала» каждую секунду.
«Реал» победил со счетом 2:1, одержав первую победу над каталонцами с апреля 2024 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт