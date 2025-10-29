Винисиус извинился за реакцию на замену в матче с «Барселоной»

Винисиус извинился за эмоциональную реакцию на замену в матче с «Барселоной»

Бразилец выразил несогласие с заменой на 72-й минуте и сразу пошел в раздевалку. Marca писала, что он угрожал уйти из клуба. Футболист принес извинения и сказал, что иногда эмоции берут над ним верх

Винисиус Жуниор (Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в соцсети X принес извинения клубу и болельщикам за свое поведение после замены в матче чемпионата Испании с «Барселоной» 26 октября (2:1).

Винисиуса заменили на Родриго на 72-й минуте матча. Бразилец, не скрывая негодования, ушел сразу в подтрибунное помещение, а когда в концовке матча вернулся к скамейке запасных, поучаствовал в перепалке с Ламином Ямалем. Marca со ссылкой на DAZN писала, что бразилец после матча сказал, что хочет покинуть клуб.

Винисиус заявил, что лично принес извинения партнерам по команде на тренировке.

«Иногда страсть берет верх, потому что я всегда хочу побеждать и помогать своей команде», — написал Винисиус и пообещал работать на благо «Реала» каждую секунду.

«Реал» победил со счетом 2:1, одержав первую победу над каталонцами с апреля 2024 года.