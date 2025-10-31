Капризов в матче с клубом Малкина забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче против «Питтсбург Пингвинз»

Кирилл Капризов (Фото: Global Look Press)

Команда «Миннесота Уайлд» уступила «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:4.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Райан Ши (23-я минута), Брайан Раст (47), Бенджамин Киндел (48) и Энтони Манта (58). У «Миннесоты» отличился российский форвард Кирилл Капризов (11).

Россиянин отметился седьмой заброшенной шайбой в сезоне. Всего на его счету в 12 играх нового сезона 16 (7+9) очков.

Кроме того, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился передачей в эпизоде с третьей шайбой команды. 39-летний форвард продолжает оставаться самым результативным россиянином в новом сезоне НХЛ. Он набрал 17 (3+14) очков в 12 матчах.

«Миннесота» набрала девять очков в 12 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Питтсбург», на счету которого 18 очков после 12 игр, занимает первое место в Столичном дивизионе.