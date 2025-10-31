Юристы рассказали о возможных последствиях для Валиевой после апелляции

Швейцарский суд отклонил ходатайство о пересмотре или отмене дела Камилы Валиевой в CAS. «РБК Спорт» рассказывает, какие возможности для обжалования остались у фигуристки и с какими сложностями она может столкнуться

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилой Валиевой.

В марте адвокаты фигуристки обратились в суд, утверждая, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло аргументы, которые могли значительно повлиять на вердикт CAS. В сентябре 2024-го Associated Press писало, что результаты научного эксперимента швейцарца Марсьяля Сожи могли подтвердить версию фигуристки о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.

Суд установил, что значительная часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, полученных после вынесения вердикта CAS, а документов из доклада Сожи защита не предоставила.

В суде отметили, что исследование Сожи может подтверждать как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина.

Федеральный суд Швейцарии — это единственная инстанция, которая могла отменить решение CAS. Арбитраж дисквалифицировал Валиеву в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, награды чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России, а сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

Дисквалификация 19-летней россиянки за допинг закончится в декабре. Татьяна Навка 1 октября сообщила, что Валиева возобновит тренировки в ее школе у тренера Светланы Соколовской. До допинг-скандала фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе.

Что говорят юристы о решении суда Швейцарии

Как рассказала «РБК Спорт» спортивный юрист Анна Анцелиович, отклонение Федеральным судом Швейцарии ходатайства Валиевой по делу CAS означает, что эта инстанция была последней возможностью для реального изменения решения, будь то его отмена или отправка на новое рассмотрение.

Она отметила, что не видит смысла обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поскольку он рассматривает исключительно нарушения прав человека со стороны государств. Даже если юристам Валиевой удастся доказать нарушения со стороны швейцарского суда, максимум, чего они смогут добиться, — это выплаты компенсации. Предыдущие решения отменены не будут.

«То есть само решение никоим образом никто рассматривать не будет и не будет его отменять. Решение ЕСПЧ не будет касаться решения кассационной инстанции или решения Верховного суда в Швейцарии», — сказала юрист.

Комментируя обязательство Валиевой возместить издержки ISU, юрист отметила некоторую невнятность в формулировках. Она не ожидает, что федерация будет препятствовать возвращению спортсменки к соревнованиям, пока не будет выполнен этот пункт.

«Думаю, что они просто рады, что этот вопрос закрылся, и все. Скажу честно, вряд ли они будут требовать с нее деньги», — заключила Анцелиович.

Юрист Алексей Панич («Никольская Консалтинг») рассказал «РБК Спорт», что решение CAS обычно считается окончательным, поскольку шансы на пересмотр в швейцарском суде крайне малы. Он отметил, что за всю историю обращений в швейцарский суд для пересмотра решений CAS лишь в паре случаев суд принимал решение об их отмене.

Он подчеркнул, что в деле Валиевой поставлена финальная точка. «Возможно обращение в ЕСПЧ, однако вероятность пересмотра решения крайне невелика», — сказал Панич.

Касательно компенсации ISU, которую должна выплатить Валиева, юрист отметил, что она относительно невелика и не должна составить значительной проблемы. В случае, если у спортсменки возникнут финансовые трудности, она может обратиться к кредиторам за рассрочкой, чтобы растянуть платеж по времени.

Юрист пояснил, что неуплата компенсации по решению CAS или иного суда автоматически не влечет за собой отстранение от соревнований. Однако это может стать основанием для нового дисциплинарного разбирательства, так как рассматривается как нарушение. «И в результате еще одного процесса могут вынести решение о недопуске к соревнованиям», — отметил он.

В таком случае, по его мнению, могут сначала предложить фигуристке погасить долг, и только в случае отказа могут инициировать дисциплинарное производство, чтобы не допустить к соревнованиям.