Сможет ли «Спартак» остановить «Краснодар». Интриги тура РПЛ

«Зенит» сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ

«Зенит» второй раз подряд примет московский клуб — «Локомотив», «Спартак» сыграет против «Краснодара», а «Динамо» с «Рубином». Главное о 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ЦСКА — «Пари НН»

Дата и время: 31 октября, 19:00

Место: «ВЭБ Арена»

В матче против «Крыльев Советов» неделю назад ЦСКА одержал победу со счетом 1:0, играя без Игоря Акинфеева. Победный гол забил Матвей Лукин. Перед началом матча было организовано лазерное шоу в честь Игоря Акинфеева, отмечающего 35-летие в системе ЦСКА. Вратарь пропустил игру из-за травмы, полученной в матче со «Спартаком», и наблюдал за происходящим со скамейки запасных.

За два дня до матча с нижегородцами главный тренер армейцев Фабио Челестини заявил, что Акинфеев не тренировался с командой. По словам специалиста, шансы на участие голкипера в 14-м туре РПЛ невелики. «Пока у Акинфеева болит нога. Мы ждем, когда Игорь даст нам зеленый свет, что он сможет вернуться на поле», — сказал Челестини «Чемпионату».

«Пари НН», в свою очередь, завершил матч с калининградской «Балтикой» нулевой ничьей. Этот результат стал для нижегородцев первым ничейным в текущем сезоне, в котором они также одержали две победы и потерпели десять поражений. Предыдущая победа команды датируется 8-м туром премьер-лиги, когда был обыгран «Оренбург» (3:1).

«Рубин» — «Динамо-Москва»

Дата и время: 1 ноября, 17:45

Место: «Ак Барс Арена»

В 13-м туре РПЛ «Рубин» проиграл со счетом 0:1 «Краснодару». Это стало вторым поражением подряд для клуба, до этого казанцы проиграли «Балтике» с разгромным счетом 0:3.

Московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. У «Динамо» смог отличиться только Бителло. Вратарь москвичей Курбан Расулов, которому всего 19 лет, провел яркий матч, совершив девять сейвов. С 2009 года лишь одному вратарю младше 20 лет удавалось сделать больше сейвов в матче чемпионата России: Денис Попов, 17-летний голкипер «Ростова», отразил 15 ударов в игре против «Сочи» в 2020 году.

После матча Opta сообщила, что «Динамо» в текущем сезоне РПЛ потеряло 12 очков в матчах, в которых вело в счете. Это самый высокий показатель в лиге.

«Зенит» — «Локомотив»

Дата и время: 1 ноября, 20:15

Место: «Газпром Арена»

В прошлом туре команда Семака играла против московского «Динамо». Теперь футболистов «Зенита» ждет встреча с другим московским клубом — «Локомотивом».

Петербуржцы уверенно победили игроков Валерия Карпина со счетом 2:1. «Зенит» отыгрался с 0:1 благодаря голу Андрею Мостового на 47-й минуте, затем Густаво Мантуан (71) вывел команду вперед. На следующий день после матча следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил, что Мостового за три дня до матча пыталась похитить группа неизвестных с целью вымогательства. Футболист смог отбиться благодаря другу-хоккеисту, который был в тот момент рядом. В деле фигурируют пятеро мужчин, которые задержаны.

На прошлой неделе «Локомотив» был близок к тому, чтобы завершить свою беспроигрышную серию, но гол Сесара Мендосы помог сравнять счет в матче против «Акрона» и позволил избежать поражения. Сейчас команда Галактионова идет с серией из 19 матчей без поражений в РПЛ. Это лучший показатель клуба в истории российских чемпионатов. В 2006 году команда не проигрывала 18 матчей.

Кроме того, «Локомотив» избегал поражения в последних пяти матчах РПЛ, отыгрываясь по ходу встречи. Предыдущая, более длинная серия камбэков (6 подряд) была у клуба в 2006 году, сообщает Opta.

«Краснодар» — «Спартак»

Дата и время: 2 ноября, 19:30

Место: «Ozon Арена»

В прошлом туре «Краснодар» одержал домашнюю победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Единственный гол Виктора Са позволил краснодарцам вновь возглавить таблицу РПЛ с 29 очками. Капитан команды Эдуард Сперцян сейчас занимает второе место среди самых результативных игроков чемпионата России за последние два сезона, записав на свой счет 32 результативных действия (16 голов + 16 передач).

В свою очередь, «Спартак» также добился минимальной победы над «Оренбургом» — 1:0. Решающий мяч забил Манфред Угальде. Эта победа стала первой для команды Деяна Станковича за последние три матча, до этого команда уступила ЦСКА (2:3) и сыграла вничью с «Ростовом» (1:1). Кроме того, это был первый матч для Станковича после месячной дисквалификации за оскорбление арбитра.