Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 20-летняя россиянка, посеянная на турнире под 18-м номером, обыграла итальянку Сару Эррани, 96-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.
Ее следующей соперницей будет американка Джессика Пегула, шестая ракетка мира.
Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге, на ее счету три титула на турнирах WTA. На недавней Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде, уступив в финале Эррани и Джасмин Паолини.
Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнирах «Большого шлема».
Ранее в субботу россиянка Анастасия Потапова уступила в третьем круге представительнице Чехии Каролине Муховой со счетом 4:6, 2:6.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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