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Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Шнайдер победила Эррани и впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open
Российская теннисистка в третьем круге разгромила итальянку Сару Эррани. Ее следующей соперницей будет шестая ракетка мира американка Джессика Пегула
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 20-летняя россиянка, посеянная на турнире под 18-м номером, обыграла итальянку Сару Эррани, 96-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Ее следующей соперницей будет американка Джессика Пегула, шестая ракетка мира.

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Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге, на ее счету три титула на турнирах WTA. На недавней Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде, уступив в финале Эррани и Джасмин Паолини.

Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнирах «Большого шлема».

Ранее в субботу россиянка Анастасия Потапова уступила в третьем круге представительнице Чехии Каролине Муховой со счетом 4:6, 2:6.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

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теннис US Open Диана Шнайдер Сара Эррани
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