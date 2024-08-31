Александрова проиграла Соболенко в самом позднем матче в истории US Open

Россиянка проиграла Соболенко в самом позднем матче в истории US Open

Екатерина Александрова в третьем круге уступила второй ракетке мира со счетом 6:2, 1:6, 2:6. Матч начался в 00:08 по местному времени

Екатерина Александрова (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/8 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под 29-м номером, уступила белоруске Арине Соболенко, второй ракетке мира, со счетом 6:2, 1:6, 2:6.

Примечательно, что матч начался в 00:08 по местному времени. Это самое позднее начало встречи в истории US Open. Игра продолжалась 1 час и 42 минуты.

В 1/8 финала Соболенко сыграет против бельгийки Элизе Мертенс.

Александрова занимает 31-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.