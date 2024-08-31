Россиянка проиграла Соболенко в самом позднем матче в истории US Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/8 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под 29-м номером, уступила белоруске Арине Соболенко, второй ракетке мира, со счетом 6:2, 1:6, 2:6.
Примечательно, что матч начался в 00:08 по местному времени. Это самое позднее начало встречи в истории US Open. Игра продолжалась 1 час и 42 минуты.
В 1/8 финала Соболенко сыграет против бельгийки Элизе Мертенс.
Александрова занимает 31-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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