Российская пловчиха Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде в Париже

Трехкратная чемпионка Токио Валерия Шабалина выиграла в Париже на дистанции 200 м вольным стилем

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением).

В финале ее результат составил 2 минуты 5,10 секунды.

Второе место заняла британка Поппи Маскилл (2.07,16), третье — ее соотечественница Луиз Фиддес (2.07,91).

29-летняя Шабалина ранее в Париже завоевала бронзу на 100 м баттерфляем. Также она является трехкратной победительницей Паралимпиады в Токио в 2021 году, еще спортсменка завоевала одно серебро токийской Олимпиады.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 14 медалей — три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.