Бегун принес России второе золото на Паралимпиаде
Российский бегун Александр Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 1500 м в категории T46 (отсутствие конечности).
В финальном забеге его результат составил 3 минуты 50,24 секунды.
Для российских спортсменов это вторая победа в Париже.
Серебро получил австралиец Майкл Рогер (3.51,19), бронзу — француз Антуан Прод (3.51,37).
Кроме того, серебро в метании копья завоевала россиянка Анна Кулинич-Сорокина в категории F13 (спортсмены с нарушениями зрения). Она показала результат 38,10 м, уступив только китаянке Чжао Юйпин (47,06 м, мировой рекорд).
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 13 медалей — две золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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