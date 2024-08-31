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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бегун принес России второе золото на Паралимпиаде

Бегун Александр Яремчук принес России второе золото на Паралимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Александр Яремчук победил в беге на дистанции 1500 м
Александр Яремчук
Александр Яремчук (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Российский бегун Александр Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 1500 м в категории T46 (отсутствие конечности).

В финальном забеге его результат составил 3 минуты 50,24 секунды.

Для российских спортсменов это вторая победа в Париже.

Серебро получил австралиец Майкл Рогер (3.51,19), бронзу — француз Антуан Прод (3.51,37).

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Кроме того, серебро в метании копья завоевала россиянка Анна Кулинич-Сорокина в категории F13 (спортсмены с нарушениями зрения). Она показала результат 38,10 м, уступив только китаянке Чжао Юйпин (47,06 м, мировой рекорд).

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 13 медалей — две золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

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