Норрис выиграл четвертую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»
Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации 16-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Италии.
24-летний Норрис выиграл пятый поул в карьере и четвертый (второй подряд) в нынешнем сезоне.
Вторым будет стартовать австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — британец Джордж Расселл (Mercedes).
Действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал седьмой результат.
Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 295 очками, на втором месте — Норрис (225), на третьем — Шарль Леклер из Ferrari (192).
Гонка Гран-при Италии пройдет 1 сентября, начало — в 16:00 мск.
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