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Норрис выиграл четвертую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»
Британский пилот McLaren опередил в квалификации Гран-при Италии австралийца Оскара Пиастри из McLaren и британца Джорджа Расселла из Mercedes
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации 16-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Италии.

24-летний Норрис выиграл пятый поул в карьере и четвертый (второй подряд) в нынешнем сезоне.

Вторым будет стартовать австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — британец Джордж Расселл (Mercedes).

Действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал седьмой результат.

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Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 295 очками, на втором месте — Норрис (225), на третьем — Шарль Леклер из Ferrari (192).

Гонка Гран-при Италии пройдет 1 сентября, начало — в 16:00 мск.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Ландо Норрис
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