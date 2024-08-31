«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче лидеров АПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Арсенал» пропустил впервые в новом сезоне

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

У хозяев гол забил Кай Хаверц (38-я минута), в составе гостей отличился Жоао Педро (58).

С 49-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления защитника Деклана Райса.

Обе команды выиграли в первых двух турах, теперь с семью очками они возглавляют турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» впервые пропустил в новом сезоне.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль», у которых также было две победы, свои матчи третьего тура проведут позднее.

В следующем туре «Арсенал» 15 сентября в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», «Брайтон» днем ранее примет «Ипсвич».