«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче лидеров АПЛ
Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
У хозяев гол забил Кай Хаверц (38-я минута), в составе гостей отличился Жоао Педро (58).
С 49-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления защитника Деклана Райса.
Обе команды выиграли в первых двух турах, теперь с семью очками они возглавляют турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» впервые пропустил в новом сезоне.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль», у которых также было две победы, свои матчи третьего тура проведут позднее.
В следующем туре «Арсенал» 15 сентября в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», «Брайтон» днем ранее примет «Ипсвич».
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