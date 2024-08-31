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Экс-тренер «Спартака» опроверг информацию о конфликте с Соболевым

Экс-тренер «Спартака» Слишкович опроверг информацию о конфликте с Соболевым
Владимир Слишкович заявил, что сейчас нападающего хотят показать таким человеком, который думает только о себе, а это некорректно. По словам тренера, с Соболевым у него всегда были честные и профессиональные отношения
Владимир Слишкович
Владимир Слишкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович заявил Metaratings, что у него не было конфликта с нападающим Александром Соболевым в период работы в московском клубе.

Соболев 30 августа перешел в «Зенит». «Спорт-Экспресс» писал, что руководство «Спартака» намеревалось продать форварда еще в прошлом сезоне, якобы после конфликта со Слишковичем перед кубковым матчем с «Балтикой».

«Честно, не знаю, кому интересно показывать Соболева как человека и игрока, который создает проблемы и оставляет команду своим поведением перед важной игрой. По отношению к Саше это неправильно», — сказал Слишкович.

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По словам бывшего тренера «Спартака», с Соболевым у него всегда были честные и профессиональные отношения, а проблем не было. «Все, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе, — это некорректно», — заключил Слишкович.

Тренер покинул «Спартак» после окончания прошлого сезона, команду возглавил Деян Станкович.

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей. Вместе с командой форвард выиграл Кубок России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Александр Соболев Владимир Слишкович ФК Зенит
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