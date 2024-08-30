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Пловец принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже
Андрей Калина победил на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Андрей Калина
Андрей Калина (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images for New Zealand Paralympic Committee)

Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 100 м брассом в категории SB8 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

Это первое золото для россиян на Играх в Париже.

Его результат составил 1 минуту 9,02 секунды. Второе место занял китаец Ян Гуанлун (1.09,83), третье — колумбиец Карлос Серрано Сарате (1.10,55).

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37-летний Калина стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже восемь медалей — одно золото, три серебра и пять бронз. Ранее в пятницу серебро выиграл Владимир Сотников (100 м на спине, спортсмены с нарушением зрения), бронзовые награды получили Кирилл Пульвер (100 м вольным стилем, ПОДА), Дарья Лукьяненко (400 м вольным стилем, зрение), Виктория Ищиулова (100 м брассом, ПОДА) и Андрей Вдовин (бег на 100 м, ПОДА).

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.

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