Российские бегуны завоевали две медали в одном забеге на Паралимпиаде
Российский бегун Александр Костин выиграл серебряную медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 5000 м в категории T13 (спортсмены с нарушением зрения).
В финальном забеге его результат составил 15 минут 52,36 секунды.
Еще один россиянин, Антон Кулятин, занял третье место (15.55,23).
Победу одержал испанец Яссин Оухдади (15.50,64).
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 11 медалей — одно золото, четыре серебра и шесть бронз.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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