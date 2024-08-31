 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российские бегуны завоевали две медали в одном забеге на Паралимпиаде

Россияне Костин и Кулятин стали призерами Паралимпиады в беге на 5000 м
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Александр Костин завоевал серебро в беге на 5000 м среди спортсменов с нарушением зрения, а Антон Кулятин занял третье место
Фото: Toru Hanai / Getty Images
Фото: Toru Hanai / Getty Images

Российский бегун Александр Костин выиграл серебряную медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 5000 м в категории T13 (спортсмены с нарушением зрения).

В финальном забеге его результат составил 15 минут 52,36 секунды.

Еще один россиянин, Антон Кулятин, занял третье место (15.55,23).

Победу одержал испанец Яссин Оухдади (15.50,64).

Пловец принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже
Спорт
Андрей Калина

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 11 медалей — одно золото, четыре серебра и шесть бронз.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпиада-2024 легкая атлетика
Материалы по теме
Украинец снова отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде
Спорт
Российский пловец выиграл вторую медаль на Паралимпиаде
Спорт
Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Liberation узнала о связях Дурова с контрразведкой ФранцииТехнологии и медиа, 13:09
Власти рассказали о поисках Ми-8 на КамчаткеОбщество, 13:06
Бегун принес России второе золото на ПаралимпиадеСпорт, 12:35
Российские бегуны завоевали две медали в одном забеге на ПаралимпиадеСпорт, 12:33
The Times рассказала о подаренных Ким Чен Ыну орловских рысакахПолитика, 12:29
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:24
Российская армия взяла под контроль поселок Кирово на окраине ТорецкаПолитика, 12:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
За полгода инвесторы купили у Москвы 21 помещение в исторических зданияхГород, 12:08
Священник рассказал об атаке на курский монастырь при наступлении ВСУПолитика, 12:07
Участника военной операции задержали после двойного убийства в ЧусовомОбщество, 12:03
Александр Кокорин выбыл на несколько недель из-за травмыСпорт, 11:59
В Щелково задержали пассажиров Infiniti, напавших на свадебный автобусОбщество, 11:53
Жена Федуна заявила, что не допустила бы переход Соболева в «Зенит»Спорт, 11:34
Погибший в крушении F-16 летчик лоббировал поставки истребителей УкраинеПолитика, 11:26