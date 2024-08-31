Россияне Костин и Кулятин стали призерами Паралимпиады в беге на 5000 м

Российские бегуны завоевали две медали в одном забеге на Паралимпиаде

Александр Костин завоевал серебро в беге на 5000 м среди спортсменов с нарушением зрения, а Антон Кулятин занял третье место

Фото: Toru Hanai / Getty Images

Российский бегун Александр Костин выиграл серебряную медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 5000 м в категории T13 (спортсмены с нарушением зрения).

В финальном забеге его результат составил 15 минут 52,36 секунды.

Еще один россиянин, Антон Кулятин, занял третье место (15.55,23).

Победу одержал испанец Яссин Оухдади (15.50,64).

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 11 медалей — одно золото, четыре серебра и шесть бронз.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.