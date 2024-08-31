Александр Кокорин выбыл на несколько недель из-за травмы

Российский форвард «Ариса» потянул заднюю мышцу бедра в матче второго тура чемпионата Кипра против «Омонии 29М»

Александр Кокорин (Фото: телеграм-канал ФК «Арис»)

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин, который получил травму в домашнем матче второго тура чемпионата Кипра против «Омонии 29М», пропустит две-три недели. Об этом «Матч ТВ» сообщил агент футболиста Тимофей Бердышев.

«Александр выбыл на две‑три недели из‑за того, что потянул заднюю мышцу бедра», — сказал Бердышев.

Кокорин 30 августа в матче против «Омонии 29М» вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, но был заменен на 33-й минуте. «Арис» в итоге выиграл со счетом 1:0.

Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В прошлом сезоне нападающий забил три гола в 19 матчах чемпионата Кипра. В первом туре нынешнего сезона 33-летний Кокорин отличился в матче с «Кармиотиссой» (3:1).